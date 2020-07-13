Путин повысил зарплату госслужащим

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Нефть, газ и уголь, добываемые в России, в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого специалистами Института проблем естественных монополий.

По данным экспертов, в первом полугодии в целом и в июне в частности был зафиксирован спад спроса на продукцию почти всех отраслей отечественной промышленности. В добывающих отраслях снижение произошло на...