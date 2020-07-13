Путин повысил зарплату госслужащим

https://static.news.ru/photo/322709fa-c532-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <...> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих, — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что индексация также коснётся окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории России.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники российских министерств и ведомств недовольны своими зарплатами. Они убеждены, что их оклады должны увеличиться на 60 процентов. К таким выводам пришли сотрудники НИУ ВШЭ и Всемирного банка. Согласно их докладу, если власти хотят привлечь на службу высококвалифицированных специалистов, то им необходимо повысить зарплаты на 75 процентов. А в регионах достаточно увеличить оклады всего на 25-30 процентов. При этом средняя зарплата госслужащих в 2018 году составила почти 116 тысяч рублей на федеральном уровне и 45 тысяч — на региональном.