Путин поручил разобраться с неплатежами за электроэнергию, отопление и газ

https://static.news.ru/photo/e5eafae2-9cd7-11ea-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и полномочным представителям в федеральных округах принять меры по повышению платёжной дисциплины потребителей газа, тепловой и электроэнергии. Об этом сказано в итоговом документе по результатам онлайн-совещания, посвящённого развитию энергетической отрасли.

Дискуссия проходила 29 апреля, перечень поручений после их формирования традиционно обнародован на сайте Кремля.

Потребление таких энергоресурсов финансируется за счёт средств федерального бюджета, субъектов России и муниципальных бюджетов, информирует ТАСС.

Белоусов должен представить доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды — до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам для субъектов тепло- и электроэнергетики, а также введение мер по усилению ответственности сбытовых организаций перед сетевыми за оплату услуг по передаче энергии. Срок исполнения — до 15 июня.

По итогам совещания, как писал NEWS.ru, Путин также поручил кабмину проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.