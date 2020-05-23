Путин поручил разобраться с неплатежами за электроэнергию, отопление и газ

Президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и полномочным представителям в федеральных округах принять меры по повышению платёжной дисциплины потребителей газа, тепловой и электроэнергии. Об этом сказано в итоговом документе по результатам онлайн-совещания, посвящённого развитию энергетической отрасли.
Дискуссия проходила 29 апреля, перечень поручений после их формирования традиционно
Потребление таких энергоресурсов финансируется за счёт средств федерального бюджета, субъектов России и муниципальных бюджетов,
Белоусов должен представить доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды — до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам для субъектов тепло- и электроэнергетики, а также введение мер по усилению ответственности сбытовых организаций перед сетевыми за оплату услуг по передаче энергии. Срок исполнения — до 15 июня.
По итогам совещания, как писал NEWS.ru, Путин также поручил кабмину проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
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