Путин поручил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/97d68d58-a299-11eb-b0b8-96000091f725_660.jpg Фото: Государственная компания

Скоростное шоссе Москва — Казань необходимо продлить до Екатеринбурга и завершить за три года, рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Он добавил, что деньги на строительство, как и на сооружение других опорных магистралей, выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала, — отметил лидер.

По его словам, реализацию проекта необходимо форсировать, так как объект обеспечит безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть РФ от Балтики до Урала. Руководитель государства обратил внимание, что «абсолютно недостаточно» просто связывать конечные точки между собой, если жизнь граждан в небольших населённых пунктах от этого не изменится. По мнению политика, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит.

Трасса Москва — Казань протяжённостью 794 км призвана в два раза сократить время в пути между городами. Магистраль станет одним из участков международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай (ЕЗК). Он пройдёт по территориям РФ, Казахстана и КНР. Общая длина шоссе превысит 8000 км. Из них 2192 км приходятся на РФ.

Ранее сообщалось, что все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, траты на воплощение поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года. При этом реализация мер из послания не несёт рисков роста инфляции.