Путин поручил наладить платную вакцинацию иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Речь также идёт о находящихся на территории России лицах без гражданства. Кроме того, к 15 июля должно быть подготовлено постановление об организации вакцинации для трудовых мигрантов.

Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, — говорится в документе.

Также до этой даты предстоит определить источники финансирования соответствующих мероприятий.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что серьёзная аллергия на введение первого компонента препарата является главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса.