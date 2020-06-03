Путин пообещал защитить от контрафакта предприятия лёгкой промышленности

https://static.news.ru/photo/1ed8c4fc-a5a1-11ea-a49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что лёгкая промышленность в России должна не только уверенно пройти «непростой этап», но и реализовывать новые инвестиционные программы.

Руководствуясь этой логикой, российские власти выстраивают «стратегическую линию», отметил глава государства в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности. Путин подчеркнул, что стратегия направлена на развитие конкуренции на внутреннем рынке, на его защиту от контрафактной продукции и контрабанды.

И конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, «в белую», заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие, — добавил президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин отказался считать лёгкую промышленность второсортной по отношению к другим отраслям, отметив, что она имеет потенциал к развитию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.