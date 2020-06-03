Путин пообещал защитить от контрафакта предприятия лёгкой промышленности

Президент России Владимир Путин заявил, что лёгкая промышленность в России должна не только уверенно пройти «непростой этап», но и реализовывать новые инвестиционные программы.
Руководствуясь этой логикой, российские власти выстраивают «стратегическую линию»,
И конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, «в белую», заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие, — добавил президент.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин отказался считать лёгкую промышленность второсортной по отношению к другим отраслям, отметив, что она имеет потенциал к развитию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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