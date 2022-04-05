Путин одобрил выделение 153 млрд рублей на поддержку аграриев

Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам поддержки аграрного сектора поддержал предложение кабмина выделить дополнительно средства в размере не менее 153 млрд рублей. Они пойдут на поддержку агропромышленного комплекса (АПК), передаёт ТАСС.

Важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. И в этой связи поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей, — сказал Путин.

Он отдельно отметил важность снижения доли импортной составляющей в производстве отечественной сельхозпродукции. Как подчеркнул глава государства, одно из важных направлений — это «семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства».

Как внутри разобраться с этим, пожалуйста, подумайте, доложите, я готов поддержать, — заявил он.

Путин посчитал необходимым направить эти средства «прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли». Он также заявил о выделении 5 млрд рублей на допподдержку семеноводческих и селекционных центров.

Глава государства дал поручение также увеличить внутреннее производство сельхозтехники, оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предложил расширить перечень запрещённых к ввозу на территорию России продовольственных товаров из недружественных стран. Зампред Совбеза уверен, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватит, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны.