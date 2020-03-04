https://static.news.ru/photo/19854b2a-5de8-11ea-9319-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин сравнил нынешние показатели с экономическими реалиями 2000 года, когда госдолг равнялся $145 млрд.

Президент отметил, что 20 лет назад за чертой бедности находились 42 миллиона россиян, сейчас этот показатель составляет 13,5 миллиона человек, что втрое меньше. В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» он сказал , что считает сегодняшнюю ситуацию экономически стабильной и являющейся, в отличие от застойной, базой для развития.

Люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь, — резюмировал президент.

Как писал NEWS.ru ранее, в России постепенно снижается уровень зависимости экономики от нефтегазовых доходов, однако этот процесс требует времени, сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, невозможно полностью избавиться от нефтезависимости «одним щелчком пальцев».