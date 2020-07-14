Против Теlе2 возбудили дело из-за повышения тарифов во время пандемии

https://static.news.ru/photo/cfa4a13a-c67f-11ea-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tele2 Russia/facebook.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Теlе2 из-за повышения им тарифов на связь в период пандемии коронавируса.

В начале июня ведомство выдало оператору предупреждение и потребовало в течение 14 дней вернуть тарифы к уровню, установленному до 12 мая 2020 года. Это требование компанией выполнено не было.

Дело возбуждено по п.3 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Данная норма запрещает действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределённого круга потребителей, в том числе навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Теle2 заявили, что повышение цен коснулось только 5% тарифов и составило всего 6% от среднего чека абонента, а не 10%, как утверждают в ФАС. Речь идёт об архивных тарифах, абонентская плата на которых оставалась неизменной с 2018 года.

В компании добавили, что не могут исполнить требование ведомства в установленный срок, поскольку продолжается сбор информации, подтверждающей увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи, передаёт ТАСС.

Ранее NEWs.ru писал, что, по данным ФАС, тарифы на связь в России с начала 2020 года в среднем выросли на 4%. Эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели собственное исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%.