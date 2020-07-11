Проект регионального бюджета предложили выносить на обсуждение в Интернете

https://static.news.ru/photo/952e9dac-c31a-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Проект регионального бюджета предложили выставлять на публичное обсуждение в Интернете.

Общественное обсуждение регионального бюджета уже существует в законодательстве РФ. Сейчас в законе есть возможность проведения публичных слушаний по проекту бюджета субъекта РФ и по годовому отчету о его исполнении. Однако на публичном обсуждении участники должны присутствовать очно, что не всегда возможно.

Курултай Республики Башкортостан предложил законопроект, который позволяет выносить проект регионального бюджета на общественное обсуждение в Интернете, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что закон рассмотрят депутаты на одном из ближайших заседаний палаты.

Авторы законопроекта полагают, что возможность обсуждения регионального бюджета с обязательным личным присутствием не позволяет вместить в помещение., где проводится обсуждение, всех желающих, а следовательно, невозможно узнать мнение большинства граждан по проекту бюджета субъекта.

Уточняется, что идентифицировать граждан можно с помощью порталов госуслуг.

Авторы законопроекта полагают, что расширение возможностей проведения публичных слушаний поможет высказаться большинству граждан, а следовательно, принимать более сбалансированные бюджеты субъектов РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил размещать материалы публичных слушаний в Интернете. Также президент отметил необходимость внесения изменений, которые предусматривают использование единой цифровой платформы.