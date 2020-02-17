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В Госдуме до конца текущей недели ожидают внесения законопроекта об изменении параметров бюджета на 2020-2022 годы в целях реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Думаю, что на этой неделе к нам поступят поправки к федеральному бюджету, связанные с посланием президента, — цитирует РИА Новости Макарова.

Он уточнил, что на рассмотрение этих поправок отводится 25 дней. Правительство одобрило проект о поправках в бюджет 13 февраля. По данным Минфина, увеличение доходов бюджета в текущем году предполагается на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд, в 2022 году — на 755 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, по словам главы кабмина Михаила Мишустина, поправки в бюджет позволят «усилить социальную поддержку граждан и придать динамику развитию экономики». Мишустин подчеркнул, что правительство планирует доработать законопроект о защите капиталовложений, поскольку он будет гарантировать стабильность при реализации крупных инвестиционных проектов.