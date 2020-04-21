Продажи бытовой химии резко выросли в России

https://static.news.ru/photo/672ad9f0-837a-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи средств для уборки резко выросли с начала апреля в России. Средства для мытья полов стали брать на 98% больше, мыло — на 50%, влажные салфетки — на 51%.

На 2 703% продолжает увеличиваться продажа антисептиков, приводит данные исследования компания Nelsen. Эксперты прогнозируют, что даже по окончании пандемии спрос на бутовую химию останется на высоком уровне, пишут «Известия».

Продажи универсальных средств для уборки дома выросли на 42%. Схожая тенденция наблюдается и в других странах. Стали чаще мыть руки каждый третий россиянин — 64% опрошенных, активнее используют санитайзеры 33%, регулярно убираются дома 26% россиян.

Вдвое вырос спрос на бытовую химию и мыло в интернет-магазинах, тогда как в стационарных магазинах продажи снизились по причине перехода покупателей в онлайн.

Пик продаж мыла пришёлся на последнюю неделю марта с показателей 151% в штучном выражении. Прирост на 294% в конце марта показали продажи влажных салфеток, больше 100% — средства для уборки дома.

Интересно, что указанная продукция так и не попала в список товаров первой необходимости, что делает неопределённым её производство особенно в условиях, когда некоторые регионы сделали пропускную систему передвижения транспорта.

Решения по работе предприятий по производству бытовой химии сейчас принимаются на уровне регионов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при уборке уделить особое внимание дверным ручкам и расположенным рядом с дверьми выключателям. На фоне пандемии коронавируса ежедневная очистка дверных ручек должна проводиться и с использованием мыльного раствора и с использованием антисептика.