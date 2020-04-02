Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельной дезинфекции квартир

https://static.news.ru/photo/a2cd5b88-7554-11ea-b94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при уборке уделить особое внимание дверным ручкам и расположенным рядом с дверьми выключателям.

На фоне пандемии коронавируса ежедневная очистка дверных ручек должна проводиться и с использованием мыльного раствора и с использованием антисептика. Также смоченной антисептиком салфеткой необходимо протирать выключатели. Во время рутинной уборки антисептиками в виде жидкостей или спреев нужно обрабатывать ручки шкафов, спинки стульев (если они не обиты тканью), поверхности столов и буфетов, а также бытовую и компьютерную технику, рекомендует ведомство.

В ванной комнате смесители и раковины лучше обдавать горячей водой и мыть с использованием бытовой химии ежедневно. В случае, если в доме есть заболевший, влажная уборка требуется ежедневная, при этом предпочтение стоит отдать средствам с содержанием хлора, а туалетные принадлежности обработать спиртом. Если все здоровы — достаточно влажной уборки каждые два-три дня.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Национального института здравоохранения в США провели исследование и выяснили, что коронавирус на некоторых поверхностях живёт дольше, чем на других. Согласно результатам исследования, в воздухе вирус живёт не менее трёх часов, однако на предметах он может сохраняться до трёх дней.