Принятие закона о прогрессии в НДФЛ откладывается с июля на ноябрь

https://static.news.ru/photo/1faa2e30-ccec-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок принятия закона о введении прогрессивного налога на доходы граждан перенесён на ноябрь. Решение было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, правительство планирует внести законопроект в Госдуму до 15 сентября.

Решение о введении «налога для богатых» Путин высказал 23 июня во время телеобращения к гражданам РФ. Отмечается, что он предложил новую ставку НДФЛ в 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц.

По словам главы государства, такая мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с редкими заболеваниями.

Также будет перенесено принятие поправок о том, что налоговым резидентам РФ можно будет платить НДФЛ в отношении доходов от источников за пределами страны в фиксированном размере 5 млн рублей в год без их декларирования.

Новые правила планировалось начать применять уже с января 2021 года. Для этого до 24 июля планировалось внести в российское законодательство поправки.

Госдума 22 июля, на день раньше, чем планировала, завершила весеннюю сессию, осенняя начнется 7 сентября. При этом 21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября. Теперь изменения, следующие из налоговых законов, принятых после внесения бюджета, будут учитываться при внесении поправок в него в следующем финансовом году.

Подоходный налог стал основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов. В России ставка НДФЛ равна 13%.

В Московском патриархате поддержали президентское решение о введении прогрессивного налога, писал NEWS.ru. Нововведение там назвали «нравственно оправданным» и напомнили, что РПЦ неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьёзнейших вызовов государству и обществу.