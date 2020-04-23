Предприятиям общепита расскажут о правильном выходе из ограничений

https://static.news.ru/photo/f0a72720-8563-11ea-8714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компаниям общепита в РФ расскажут о правилах выхода из режима ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Соответствующий документ разработали в Роспотребнадзоре.

Предполагается, что возвращение к привычному графику работы пройдёт в несколько этапов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сейчас разрешены только сервисы доставки. Далее — открытие с ограниченными площадями и количеством мест в зале.

Как только в регионах начнётся снижение числа заболевших, предприятия смогут проводить мероприятия с расстоянием между столами 1-2 метра. Кроме того, персонал обяжут работать в масках и перчатках, использовать одноразовую посуду.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471), умерли 555 человек (+42). В Москве — 33 940 (+1959) заболевших, 2448 поправились, 288 скончались.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, исцелились более 713 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иски против «Макдоналдса» и компании «Сити Ресторанс», являющейся франчайзинговым партнёром брендов KFC, El Patio и «Планета суши», поступили в московские суды. Сети общепита обвинили в нарушении режима повышенной готовности, объявленного в столице из-за вспышки коронавируса.