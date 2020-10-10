Правительство будет помогать малоимущим платить за съёмное жильё

https://static.news.ru/photo/38904954-0c1e-11eb-946c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Малоимущие граждане, вынужденные снимать квартиру, будут получать субсидии по аренде жилья. Новый законопроект вводит единое понятие «социальный жилищный фонд», который не подлежит приватизации.

Документ о выплате субсидий направлен на рассмотрение зампредседателя Совфеда Галины Кареловой. Квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, которые состоят на жилищном учёте по средней цене, установленной субъектом, цитируют выдержки из документа «Известия».

Законопроект вводит понятие предельно допустимой доли, которую можно тратить на съём жилья из семейного бюджета.

Те, кто платит за аренду больше этого показателя, и станут получателям этих субсидий. На реализацию программы потребуется порядка 400 млрд рублей в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость аренды жилья в крупных городах России снизилась на 9% в апреле 2020 года, когда во многих регионах действовали жёсткие карантинные ограничения для граждан и бизнеса.