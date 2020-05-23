Аренда квартир в России подешевела на 9%

https://static.news.ru/photo/94a8f120-0beb-11ea-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стоимость аренды жилья в крупных городах России снизилась на 9% в апреле 2020 года, когда во многих регионах действовали жёсткие карантинные ограничения для граждан и бизнеса.

По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, средневзвешенная цена снизилась на 9% — до 23,3 тысячи рублей в месяц. В компании «Этажи» отметили падение цен на 8–10%.

Арендодатели понимают, что платёжеспособных клиентов сейчас мало, поэтому идут на сокращение ставок, — сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика Артёма Деева.

Как писал NEWS.ru, российские сенаторы предложили компенсировать торговым центрам потери, понесённые в связи с предоставлением льгот арендаторам — субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.