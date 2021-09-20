Правительство готовит масштабную реформу ЖКХ

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о готовящейся перестройке системы ЖКХ. Новую концепцию подготовят к концу года, а утвердят — в начале будущего, сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, без перестройки ЖКХ невозможно достигнуть показателя в миллиард квадратных метров по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Мы, строя жилье, «паровозом» должны вытащить еще целый ряд сфер, — приводит слова вице-премьера агентство.

Правительству также предстоит решить ключевую задачу по расселению аварийного жилья. Площадь непригодного для проживания жилья растёт в стране с каждым годом. Поэтому нужно как можно быстрее определиться, какое жильё сносить, а какое — ремонтировать.

Ещё одной проблемой является состояние инженерной инфраструктуры. Нельзя подключать новостройки к изношенным сетям.

Программа модернизации инженерной инфраструктуры «60 плюс», увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в 1 триллион рублей, а мы даём 5–10 миллиардов рублей, — сказал Хуснуллин.

Другой стороной является финансовое состояние организаций ЖКХ, в частности управляющих компаний. Они не доплачивают поставщикам ресурсов, что приводит к большому количеству проблем. В частности, не выделяются деньги на ремонт объектов в полном объёме.

Также вице-премьер потребовал разобраться с управлением апартаментами и малоэтажными коттеджными посёлками, где правовые пробелы приводят к многочисленным конфликтам.

Ранее многодетная мать из города Бор Нижегородской области поделилась историей о загадочном начислении долга за ЖКХ, из-за которого она осталась без горячей воды и отопления. Газ в её квартире перекрыли в начале сентября по судебному постановлению.