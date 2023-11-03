Появилась аналитика о последствиях китайского кризиса для России Экс-министр экономики Нечаев: кризис в КНР может ударить по бюджету России

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Кризис в сфере недвижимости Китайской народной республики (КНР) может перекинуться на другие секторы экономики страны, и тогда восточный сосед России сократит закупки ее товаров, и это ударит по бюджету РФ. Об этом в колонке на NEWS.ru пишет экс-министр экономики России Андрей Нечаев. В частности Китай может сократить закупки нефти, нефтепродуктов, металлов и других товаров, которые после потери европейских рынков были перенаправлены в Китай.

Если в Китае развернется масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года (как ждет часть экспертов. — NEWS.ru.), а более серьезно, то для России это будет очень болезненно. Тогда Китай сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья. Таким образом вынужденный отказ от Европы и зависимость от Китая для нас не пройдут бесследно, — пишет Нечаев.

Новых же рынков, на которые можно было бы в очередной раз перенаправить российские товары, почти не осталось, говорит экс-министр. К примеру, Индия уже значительно нарастила закупки российской нефти. Но у нее тоже есть ограничения, и она не отказалась полностью от импорта из арабских стран, добавляет экономист.

Что же касается «серого танкерного флота» для поставок нефти в обход санкций, который, по сообщениям западных СМИ, создала Россия, то с ним западный мир уже активно борется, добавляет эксперт.

И еще одна проблема состоит в том, что товарооборот Китая и США в три с лишним раза превышает объемы торговли между Китаем и Россией. А между Си Цзиньпинем и Джо Байденом в ноябре должна состоятся встреча, которая может только усилить связи этих двух стран. Ее результатом может стать в том числе сокращение торговли Китая с Россией, говорит Нечаев.

В начале сентября курс юаня упал до минимума за 16 лет — до 7,3 юаня за доллар. Это случилось на новостях о том, что экспорт из Китая сокращался уже четвертый месяц подряд. Тогда же и цены на жилье в Китае стали падать самыми быстрыми темпами за год. Причина — в кризисе на рынке недвижимости страны. В последние годы крупные застройщики активно брали кредиты и строили дома, но когда спрос на жилье упал, девелоперы не смогли отдать кредиторам долги и начали банкротиться. Крупнейшей китайский застройщик Evergrande Group с долгами в $305 млрд в августе подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд. Также близок к закрытию китайский девелопер Country Garden.