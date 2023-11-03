Все последние месяцы журналисты и эксперты обсуждают кризис в Китае. Там резко упал спрос на жилье, начали банкротиться крупные застройщики, а люди стали терять деньги как из-за снижения цен на купленные ими квартиры. Но можно ли сейчас говорить о полноценном экономическом кризисе в Китае и как эта ситуация может ударить по экономике России, NEWS.ru рассказал экс-министр экономики нашей страны Андрей Нечаев.
Что за кризис разворачивается в Китае
В Китае в последние годы был довольно бурный рост в сфере недвижимости: застройщики строили много востребованного жилья, беря под это большие кредиты. Но в какой-то момент предложение резко опередило спрос, многие застройщики оказались в тяжелом положении из-за больших кредитов (крупнейшая китайская строительная компания — Evergrande Group — с долгами в $305 млрд объявила дефолт в конце 2021-го, а 25 октября 2023 года дефолт объявила другая крупная компания — Country Garden, ее долги составили $187 млрд. — NEWS.ru). Да и обычные покупатели жилья, а также власти провинций, получавшие ранее деньги от застройщиков за аренду земли, оказались сильно закредитованы.
Сейчас эксперты гадают, породит ли кризис на рынке недвижимости стагнацию всей экономики. К примеру, в Японии в 80-х из-за стремительного роста цен на недвижимость надулся экономический пузырь, который, лопнув из-за переоцененности жилья и падения спроса на него, обрушил цены, и эффект для всей экономики продолжался долгие годы. В результате японцы, инвестировавшие в недвижимость, потеряли огромные деньги. Или возьмем ипотечный кризис в США в 2007 году, когда многие американцы просто не смогли выплатить жилищные кредиты, и крупнейшие банки, включая известный Lehman Brothers, начали банкротиться. А затем эта ситуация породила мировой финансовый кризис 2007–2009 годов.
Правда, нам бы такой кризис, как сейчас в Китае. По прогнозам экспертов, по итогу этого года ВВП вырастет там не на 5%, как ожидалось, а на 4,2–4,8%. Такие темпы роста — невиданное дело для современной российской экономики. Кроме того, в Китае, в отличие от нас, нулевая инфляция. А были и периоды дефляции, то есть понижения цен. Хотя, дефляция, по экономической теории, работает на замедление экономического роста.
Какие еще проблемы есть в китайской экономике
Сегодняшний кризис в китайской недвижке — плохой знак. И сейчас вопрос в том, перейдет ли он на другие секторы экономики Китая. При этом Китай в последние годы остановил ряд экономических реформ. А с окончательным воцарением в КНР Си Цзиньпина огосударствление экономики с последствиями в виде снижения эффективности и роста коррупции пошло полным ходом. И аналогичную ситуацию мы сейчас наблюдаем и в России.
Кроме того, население в Китае стремительно стареет. Ведь с 1979 года по 2016-й, пусть и с исключениями, проводилась политика «одна семья — один ребенок». А в Китае нет развитой пенсионной системы, и подавляющему большинству граждан предлагают кормить своих престарелых родителей самостоятельно. Понимая эту проблему, в 2016-м в КНР разрешили заводить второго ребенка, а в 2021-м — и третьего.
Как кризис в Китае может повлиять на Россию
Сейчас торговля Китая и России стремительно растет. По итогу 2022 года товарооборот между странами (совокупная стоимость товаров, поставляемых друг другу. — NEWS.ru) оценивался в $190 млрд, а в этом году прогнозируются $220 млрд. Китай с удовольствием наращивает экспорт в Россию своих товаров, пользующихся слабым спросом на западных рынках, например автомобилей, которые теперь выходят в том числе под маркой «Москвич». А Россия после потери европейских рынков продает в КНР с большими скидками нефть, нефтепродукты, газ, золото и другие металлы, минеральные удобрения.
Если в Китае развернется масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8%, а более серьезно, то для России это будет очень болезненно. Тогда Китай сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья. Таким образом вынужденный отказ от Европы и зависимость от Китая для нас не пройдут бесследно.
Новых же рынков почти нет. Индия уже значительно нарастила закупки нашей нефти. Но у нее тоже есть ограничения, и она не отказалась полностью от импорта из арабских стран. Вероятно, Индия сможет еще немного нарастить закупки, но только за существенный дисконт.
По сообщениям западных СМИ, Россия создала серый танкерный флот, но США и Европа начинают с ним активно бороться. То есть еще можно попытаться найти новые рынки в случае кризиса в Китае, но на это снова придется тратить много денег.
Кроме того, на горизонте вырисовывается еще одна проблема — власти США и Китая готовят в этом месяце встречу между Си Цзиньпинем и Джо Байденом. И они могут обсудить в том числе смягчение торговой войны (с 2018 года Китай и США сильно повышали пошлины на товары друг друга. — NEWS.ru). А надо понимать, что, несмотря на эту войну, товарооборот между США и Китаем значительно превышает товарооборот с Россией и в деньгах в прошлом году составил $690 млрд. Поэтому если перед Китаем встанет вопрос — терять ли американский рынок из-за вторичных санкций или пожертвовать российским, КНР, безусловно, выберет сохранение связей со Штатами. И может сильно урезать экспорт в Россию (в том числе перепродажу нам высоких технологий. — NEWS.ru).
Читайте также:
Белый дом подтвердил скорую встречу Байдена и Си Цзиньпина
Будет ли ипотека в России по 20%: прогнозы экспертов
Киев перекроет газ в Европу: какие будут последствия
Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году