Кризис в Китае может сильно ударить по России

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все последние месяцы журналисты и эксперты обсуждают кризис в Китае. Там резко упал спрос на жилье, начали банкротиться крупные застройщики, а люди стали терять деньги как из-за снижения цен на купленные ими квартиры. Но можно ли сейчас говорить о полноценном экономическом кризисе в Китае и как эта ситуация может ударить по экономике России, NEWS.ru рассказал экс-министр экономики нашей страны Андрей Нечаев.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Андрей Нечаев.

Что за кризис разворачивается в Китае

В Китае в последние годы был довольно бурный рост в сфере недвижимости: застройщики строили много востребованного жилья, беря под это большие кредиты. Но в какой-то момент предложение резко опередило спрос, многие застройщики оказались в тяжелом положении из-за больших кредитов (крупнейшая китайская строительная компания — Evergrande Group — с долгами в $305 млрд объявила дефолт в конце 2021-го, а 25 октября 2023 года дефолт объявила другая крупная компания — Country Garden, ее долги составили $187 млрд. — NEWS.ru). Да и обычные покупатели жилья, а также власти провинций, получавшие ранее деньги от застройщиков за аренду земли, оказались сильно закредитованы.

Сейчас эксперты гадают, породит ли кризис на рынке недвижимости стагнацию всей экономики. К примеру, в Японии в 80-х из-за стремительного роста цен на недвижимость надулся экономический пузырь, который, лопнув из-за переоцененности жилья и падения спроса на него, обрушил цены, и эффект для всей экономики продолжался долгие годы. В результате японцы, инвестировавшие в недвижимость, потеряли огромные деньги. Или возьмем ипотечный кризис в США в 2007 году, когда многие американцы просто не смогли выплатить жилищные кредиты, и крупнейшие банки, включая известный Lehman Brothers, начали банкротиться. А затем эта ситуация породила мировой финансовый кризис 2007–2009 годов.

Правда, нам бы такой кризис, как сейчас в Китае. По прогнозам экспертов, по итогу этого года ВВП вырастет там не на 5%, как ожидалось, а на 4,2–4,8%. Такие темпы роста — невиданное дело для современной российской экономики. Кроме того, в Китае, в отличие от нас, нулевая инфляция. А были и периоды дефляции, то есть понижения цен. Хотя, дефляция, по экономической теории, работает на замедление экономического роста.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие еще проблемы есть в китайской экономике

Сегодняшний кризис в китайской недвижке — плохой знак. И сейчас вопрос в том, перейдет ли он на другие секторы экономики Китая. При этом Китай в последние годы остановил ряд экономических реформ. А с окончательным воцарением в КНР Си Цзиньпина огосударствление экономики с последствиями в виде снижения эффективности и роста коррупции пошло полным ходом. И аналогичную ситуацию мы сейчас наблюдаем и в России.

Кроме того, население в Китае стремительно стареет. Ведь с 1979 года по 2016-й, пусть и с исключениями, проводилась политика «одна семья — один ребенок». А в Китае нет развитой пенсионной системы, и подавляющему большинству граждан предлагают кормить своих престарелых родителей самостоятельно. Понимая эту проблему, в 2016-м в КНР разрешили заводить второго ребенка, а в 2021-м — и третьего.

Как кризис в Китае может повлиять на Россию

Сейчас торговля Китая и России стремительно растет. По итогу 2022 года товарооборот между странами (совокупная стоимость товаров, поставляемых друг другу. — NEWS.ru) оценивался в $190 млрд, а в этом году прогнозируются $220 млрд. Китай с удовольствием наращивает экспорт в Россию своих товаров, пользующихся слабым спросом на западных рынках, например автомобилей, которые теперь выходят в том числе под маркой «Москвич». А Россия после потери европейских рынков продает в КНР с большими скидками нефть, нефтепродукты, газ, золото и другие металлы, минеральные удобрения.

Если в Китае развернется масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8%, а более серьезно, то для России это будет очень болезненно. Тогда Китай сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья. Таким образом вынужденный отказ от Европы и зависимость от Китая для нас не пройдут бесследно.

Новых же рынков почти нет. Индия уже значительно нарастила закупки нашей нефти. Но у нее тоже есть ограничения, и она не отказалась полностью от импорта из арабских стран. Вероятно, Индия сможет еще немного нарастить закупки, но только за существенный дисконт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По сообщениям западных СМИ, Россия создала серый танкерный флот, но США и Европа начинают с ним активно бороться. То есть еще можно попытаться найти новые рынки в случае кризиса в Китае, но на это снова придется тратить много денег.

Кроме того, на горизонте вырисовывается еще одна проблема — власти США и Китая готовят в этом месяце встречу между Си Цзиньпинем и Джо Байденом. И они могут обсудить в том числе смягчение торговой войны (с 2018 года Китай и США сильно повышали пошлины на товары друг друга. — NEWS.ru). А надо понимать, что, несмотря на эту войну, товарооборот между США и Китаем значительно превышает товарооборот с Россией и в деньгах в прошлом году составил $690 млрд. Поэтому если перед Китаем встанет вопрос — терять ли американский рынок из-за вторичных санкций или пожертвовать российским, КНР, безусловно, выберет сохранение связей со Штатами. И может сильно урезать экспорт в Россию (в том числе перепродажу нам высоких технологий. — NEWS.ru).

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