Поток клиентов в крупных банках сократился на 18%

Пандемия коронавируса повлияла на сокращение потока клиентов в ряде крупных банков. Он просел почти на 18%.
Такие показатели были отмечены в ряде банков в начале ноября. Изменилась и активность клиентов,
Часть банков отметили, что не наблюдают изменений спроса на финансовые услуги, однако, все кредитные организации наблюдают переток клиентов в онлайн. Так, первый всплеск дистанционной активности пришёлся на март-апрель, когда число таких клиентов увеличилось на 47%. В сентябре увеличение произошло на 34% относительно января этого года.
Вторая волна коронавируса окажет сдержанное воздействие на сектор банковских услуг, если не будут введены повторно жёсткие карантинные меры. Но большинство банков готовы к дистанционному обслуживанию клиентов благодаря опыту первой волны коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что банковская система РФ на данный момент находится в устойчивом состоянии. По словам главы Минфина, отзывать лицензии у кредитных организаций регулятор стал гораздо реже.