Поток клиентов в крупных банках сократился на 18%

https://static.news.ru/photo/07ab5462-1279-11eb-8465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса повлияла на сокращение потока клиентов в ряде крупных банков. Он просел почти на 18%.

Такие показатели были отмечены в ряде банков в начале ноября. Изменилась и активность клиентов, сообщают «Известия». Так, в октябре число самых популярных банковских операций, таких, как получение справок, переводы, платежи, открытие карт, снизилось на 5,7% по сравнению с последними двумя неделями сентября.

Часть банков отметили, что не наблюдают изменений спроса на финансовые услуги, однако, все кредитные организации наблюдают переток клиентов в онлайн. Так, первый всплеск дистанционной активности пришёлся на март-апрель, когда число таких клиентов увеличилось на 47%. В сентябре увеличение произошло на 34% относительно января этого года.

Вторая волна коронавируса окажет сдержанное воздействие на сектор банковских услуг, если не будут введены повторно жёсткие карантинные меры. Но большинство банков готовы к дистанционному обслуживанию клиентов благодаря опыту первой волны коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что банковская система РФ на данный момент находится в устойчивом состоянии. По словам главы Минфина, отзывать лицензии у кредитных организаций регулятор стал гораздо реже.