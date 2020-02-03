Компания «Газпром» сообщила о снижении втрое объёмов поставок российского газа в Европу через Украину с начала 2020 года.
По её данным, в январе текущего года транзит газа через Украину в Европу составил 2,65 млрд куб. м газа. В аналогичный период в 2019 году этот показатель достиг отметки в 8,065 млрд куб. м.
При этом глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в своём Facebook сообщил, что в январе 2020 года РФ поставила в Европу через Украину 2,55 млрд куб. м газа. Как сообщает
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России.
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