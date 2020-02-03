https://static.news.ru/photo/885d3a94-46a0-11ea-af64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания «Газпром» сообщила о снижении втрое объёмов поставок российского газа в Европу через Украину с начала 2020 года.

По её данным, в январе текущего года транзит газа через Украину в Европу составил 2,65 млрд куб. м газа. В аналогичный период в 2019 году этот показатель достиг отметки в 8,065 млрд куб. м.

При этом глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в своём Facebook сообщил, что в январе 2020 года РФ поставила в Европу через Украину 2,55 млрд куб. м газа. Как сообщает РБК , подобная разница между данными «Газпрома» и Макогона может быть объяснена тем, что российская компания учитывает поставку в сторону непризнанных республик Донбасса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России.