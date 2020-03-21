https://static.news.ru/photo/c2ae1548-6b34-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение стоимости бензина для населения может стать одной из мер соцподдержки, считает член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет.

По мнению депутата, удешевление топлива на заправках за счёт снижения затрат бизнеса на логистику приведёт к уменьшению стоимости продуктов, передаёт РИА Новости.

Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время. Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, — резюмировал Шеремет.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг рынка нефтепродуктов. Сотрудники ведомства не увидели предпосылок к росту цен на бензин в стране. Также в ФАС добавили, что в случае обнаружения признаков нарушения законодательства будут приняты меры по антимонопольному реагированию.