Польский журналист объяснил, почему Варшава продолжит покупать газ у Москвы

https://static.news.ru/photo/2d08fb5e-8cbf-11eb-b614-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Польша не сможет отказаться от поставок газа из РФ из-за цен и отсутствия конкурентов у «Газпрома», считает сотрудник издания Myśl Polska Анджей Щесняк. По его словам, тема стоимости российского сырья в республике «овеяна мифами», а в СМИ много лет идёт кампания с целью убедить людей в том, что топливо из РФ «чудовищно» дорогое.

При этом Щесняк отметил, что в стране старательно замалчивался вопрос, кто довёл до того, что Варшава платила за продукт больше всех в Европе. Он добавил, что даже лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — «высшая инстанция в польской политике» — утверждал, что якобы газ из США, несмотря на транспортировку и переработку, на треть дешевле российского, что, однако, ничем не подтверждено, говорится в материале.

Сравнение средних цен [на природный газ] в 2020 году выглядит шокирующим: американский СПГ, поставляемый в Польшу, был практически вдвое (точнее, на 97%) дороже российского сырья, — напомнил Щесняк.

Он подчеркнул, что в отдельные месяцы разница в стоимости достигала трёхкратной величины, а американский газ не реагировал на сезонность и летом стоил даже дороже, чем зимой. Накануне стало известно, что «Газпром» временно остановит транспортировку природного газа по трубопроводу «Сила Сибири», заявили в пресс-службе компании. Решение связано с плановыми профилактическими работами. Они пройдут с 1 по 7 апреля 2021 года.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ остаётся сложной темой. Так считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В 2020-м мощность предприятий СПГ в РФ выросла до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет, согласно плану кабмина, необходимо нарастить показатели в три с половиной раза — до 140 млн тонн СПГ в год.