https://static.news.ru/photo/22b7ed10-1cac-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Жалоба на разрешение Дании по прокладке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации.

В жалобе содержится семь пунктов. В тексте говорится, что прокладка газопровода неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, также оспариваются неверные формулировки ДЭА по данному вопросу.

Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе, — говорится в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).