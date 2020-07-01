Польша вернёт «Газпрому» «лишние» $90 млн

https://static.news.ru/photo/31fe3cbc-bb9d-11ea-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская энергетическая компания PGNiG перечислит «Газпрому» около $90 млн, поскольку получила от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд. Об этом заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский.

Он пояснил, что PGNiG получила от «Газпром экспорт» $1,6 млрд в качестве компенсации переплаты за газ, который был поставлен по трубопроводу «Ямал — Европа». Средства были выплачены в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. При этом российская компания не учла, что в некоторые месяцы 2014 года Польша не доплачивала за полученное топливо.

По словам Квечиньского, $90 млн станут для «Газпрома» компенсацией за эти недоплаты, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что польские журналисты расценили согласие «Газпрома» на выплату PGNiG $1,5 млрд как очередной российский «хитроумный план». Они предположили, что российская сторона в дальнейшем будет обжаловать решение арбитража, что приведёт оберётся убытками для Польши.