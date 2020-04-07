Половина компаний в РФ оптимизирует фонд оплаты труда

https://static.news.ru/photo/8342f79c-7936-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля российских компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, увеличилась до 50% за последнюю неделю. При этом ранее только 20% компаний выражали намерения снизить зарплату.

На сегодня урезала выплаты каждая пятая компания, 35% собираются сделать это в ближайшее время. Ещё 16% уволили сотрудников, при том что перед каникулами прямых сокращений персонала им не требовалось, пишут «Известия». И только 2% компаний не сообщают о подобных планах.

Перед началом каникул только 20% компаний ожидали, что будут сокращать зарплаты сотрудникам. Спустя неделю они это сделали.

Правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей на меры по преодолению проблем в экономике. В антикризисный план также вошли отсрочки по налогам, аренде, социальным выплатам и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководители примерно трети российских компаний принудительно отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска в апреле, объявленном нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.