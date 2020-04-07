Нерабочий апрель отправил россиян в неоплачиваемые отпуска

https://static.news.ru/photo/eb3ef43c-78f4-11ea-ad89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители примерно трети российских компаний принудительно отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска в апреле, объявленном нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Почти половина фирм перевела сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, более 20% компаний урезали заработные платы, не меняя количества рабочих часов. Кроме того, каждое пятое предприятие перевело работников на удалённый режим, денег также стали платить меньше.

Увольнения во время первой нерабочей недели, когда проводился опрос, начались в 16% фирм, передаёт РБК со ссылкой на опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от „шоковых“ событий начала 2020 года».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.