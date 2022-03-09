Политолог заявил о необходимости привлекать в экономику России технологии

В экономику России, помимо капитала, нужно привлекать технологии, заявил политолог-американист профессор Дмитрий Евстафьев в разговоре с ИА SM-News. Он выступил за амнистию капиталов и отметил, что российских бизнесменов от санкций не спасут их британские паспорта — сейчас они «полетят».

Безусловно, необходимо привлечение любых капиталов в нашу экономику. Но не просто денег, нам не нужны спекулятивные инвестиции, которыми у нас любили некоторые граждане отчитываться о привлечении в Россию инвестиций, выдавая за инвестиции спекулятивный капитал, который у нас на фондовый рынок прикатывал. Нет, ребята! Технологии привозите, на пять лет дадим бесплатную электроэнергию и газ. Его у нас теперь будет много. Да, приходите с деньгами и технологиями, — сказал Евстафьев.

Он добавил, что также необходимо ввести новую шкалу налогообложения: немного повысить налог после определённого дохода. Евстафьев объяснил это тем, что некоторые граждане имеют действительно высокие доходы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.