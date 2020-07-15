Политолог: США делают план по санкциям в отношении «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b63d9cd2-c72a-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон введёт санкции против тех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Программный директор Российского совета по международным делам и кандидат политических наук Иван Тимофеев считает эти угрозы достаточно серьёзными для проекта.

По словам эксперта, США повышают градус напряжения и риска. Он указал, что вместо того, чтобы дожидаться поправок к нормативно-правовым актам или введения чрезвычайного положения по «Северному потоку — 2», которое бы позволяло вводить санкции, Госдепартамент использует уже имеющееся законодательство, которое даёт президенту США полномочия во взаимодействии с союзниками вводить пять или более санкций из 12 возможных. Среди них — запреты на экспорт, получение банковских кредитов и так далее.

До 15 июля 2020 года из-под действия имеющегося законодательства выводились проекты, которые были запущены до 2 августа 2017 года. Теперь это исключение снято, ограничения распространяются на любой российский проект. Под санкции также могут попасть лица, которые предоставляют товары, информацию, технологии в интересах российских трубопроводных проектов, если их цена выше $1 млн, а суммарный объём за год — $5 млн.

Понятно, что для такого крупного проекта, как «Северный поток — 2», это пустячные суммы, и под санкции теоретически подпадает крайне широкий круг лиц, — цитирует Тимофеева издание «Реалист».

По его словам, пока санкции против конкретных лиц не введены, но это могут сделать в отношении тех, кто после 15 июля 2020 года будет заключать новые контракты. Те, кто действует по старым контрактам, до 15 июля санкциям подвергаться не будут. Кроме того, ограничения не распространяются на операции по ремонту и обслуживанию. Политолог добавил, что с аппаратной точки зрения Госдепартамент сделал сильный ход на опережение, и по санкциям против «Северного потока — 2» есть консенсус. Тимофеев обратил внимание на возросшие темпы санкционной политики США и её географический охват.

Такое ощущение, что американские коллеги делают план по санкциям. Просто аврал. Работают, что называется, всем миром, — подчеркнул он.

Ранее российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Представитель МИД Мария Захарова ответила, что действия Госдепа не что иное, как «политическое давление для нечистоплотной конкуренции». И это демонстрирует слабость американской системы, которая других методов, кроме силовых приёмов, не имеет.

Сенатор Константин Косачев назвал угрозы Помпео политическим шантажом и отметил, что США, следуя логике обвинений, признают врагами более 120 предприятий, большая часть которых находится во Франции и Германии. Депутат Госдумы Игорь Ананских уверен, что Штаты преследуют только одну цель — поставку своего сжиженного газа в Европу. Он дороже, менее выгодный и совершенно не нужен европейским потребителям, отмечает политик. Компания Nord Stream 2 AG, в свою очередь, расценила угрозы Помпео как игнорирование интересов европейской промышленности, в частности интересов компаний, которые обязались вложить в проект по миллиарду евро. А ещё более тысячи фирм из 25 стран абсолютно зависимы от его завершения, и прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в миллиарды долларов.

Как писал NEWS.ru, газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента США, заявил глава ведомства Майк Помпео. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.