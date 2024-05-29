Политолог предупредил о росте цен на зерно в мире после заморозков в России Политолог Перла: из-за заморозков в России в мире вырастут цены на зерно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Случившиеся в России заморозки могут привести к росту цен на зерно на мировых рынках, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Андрей Перла. Он добавил, что сейчас Россия занимает первое место среди поставщиков продукции.

Единственным следствием будет некоторый умеренный рост цен на мировом рынке. Причем Россия останется на первом месте в мире среди экспортеров зерна. Если угодно, генерал Мороз опять воевал за русских. Хотя это и не сразу заметно, — уточнил Перла.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время средняя стоимость пересева культур составляет в районе 20 тысяч рублей на гектар. Из-за этого проблемы с урожаем в РФ могут нанести вред не только местному покупателю, но и многим странам по всему миру. В первую очередь с этим могут столкнуться Китай и государства на африканском континенте, так как они считаются основными импортерами русского зерна.

Агроном Михаил Воробьев ранее напомнил о площади России и отметил, что не пострадавшие от заморозков регионы обеспечат рынок продукцией. Помимо этого, страна часто закупает продукцию из других стран, таких так Чили, Бразилия и Новая Зеландия.