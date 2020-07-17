Политолог назвал главную угрозу для «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/3ef0316a-c849-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Неопределенность в вопросе санкций США в отношении участников проекта «Северный поток — 2» может привести к задержкам в его завершении. При этом Германии вряд ли удастся повлиять на Соединённые Штаты в этом вопросе, заявил эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

Он отметил, что любые действия, предпринятые после 15 июля компаниями, имеющими отношение к строительству газопровода, несут для них серьёзные риски. Фактически, по мнению политолога, это грозит остановкой любой деятельности, пока не станет понятно, что делать дальше.

Показательной с точки зрения общей реакции на американское давление Маммадов назвал действия швейцарской Allseas после предыдущего пакета санкций. Подобной реакции, предположил он, можно ожидать и впредь, так как компании уязвимы перед лицом санкций, будучи привязаны к международной финансовой системе, основанной на долларах.

Нынешняя администрация [США] проявила себя как не приемлющая любые возражения в вопросе её взглядов и подходов к теме европейской энергобезопасности. Она также была последовательна в своих действиях, направленных на снижение зависимости ЕС от российского газа. Этот вопрос не раз получал двухпартийную поддержку, что редко бывало в американской политике последние годы, — подчеркнул Маммадов, слова которого приводит РИА Новости.

Он отмечает, что интересы и США, и Германии сходятся в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза. Однако методы не совпадают, хотя энергобезопасность и важна в плоскости трансатлантического партнёрства. Активное наступление Белого дома на «Северный поток — 2» при двухпартийной поддержке в американском Конгрессе привело к тому, что ФРГ решительно противостоит Штатам и поддерживает российский проект, пояснил эксперт.

Вместе с тем, напомнил он, отношения Москвы и Берлина тоже нельзя назвать тёплыми. С одной стороны, этому способствовала ситуация вокруг Украины, с другой — обвинения в кибератаках. Вдобавок ко всему, экономическая ситуация тоже не играет на руку Кремлю, считает Маммадов. После падения цен на природный газ рынок стал более неустойчивым. Нынешние условия на рынке ослабили аргумент о незаменимости российского газа для Европы.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ были включены «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока», на которые ранее закон не распространялся. Поддержка строительства этих проектов теоретически повлечь санкции не должна. Однако любая такая деятельность с 15 июля, если не направлена на сворачивание и выход из проекта, всё-таки может привести к последствиям. Это касается и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Несколькими днями ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство включит российские инфраструктурные проекты в санкционный список. Кроме того, в последнее время Америка всё настойчивее стремится заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

Законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» группа американских парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов, внесла в Сенат 4 июня. Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно утверждали, что газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершён. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

«Турецкий поток» проходит по дну Чёрного моря с территории России до побережья Турции. Далее идёт транзитная сухопутная нитка до границы с сопредельными странами. Пропускная способность газопровода протяжённостью 930 километров составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для потребителей в Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. После полного завершения строительства топливо также пойдёт в Сербию и Венгрию.