Подачу природного газа из России в Армению приостановят «Газпром»: подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18–19 октября из-за ремонта

Фото: armenia.gazprom.ru

Подача природного газа из России в Армению будет приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», сообщает ЗАО «Газпром Армения». Отмечается, что с 18 по 19 октября газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.

В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ — Закавказье с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Россия располагает самыми большими резервами газа в мире. Он отметил, что некоторые месторождения, которыми «Газпром» сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.

Также Миллер сообщил, что «Газпром» приступает к проектированию газопровода в Китай с Дальнего Востока. Он подчеркнул, что китайский рынок — самый динамичный в мире и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в КНР составит 40% от прироста мирового потребления.