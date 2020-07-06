Песков: сокращение числа бедных россиян является приоритетом для властей

https://static.news.ru/photo/60dd7e7e-bf82-11ea-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа бедных является основным приоритетом российского лидера Владимира Путина и правительства.

Борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов для президента Путина и нашего правительства, — отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас действуют программы, которые направлены на сокращение бедности. Глава государства и кабмин продолжают развивать нацпроекты. Однако есть факторы, которые мешают властям. Например, кризис, который возник из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Ранее Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли бизнес после 1 марта 2020 года, пособие по безработице в максимальном размере.

NEWS.ru писал, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты. А глава Международного Валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к тому, что в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек.

Всего в мире более 11,4 млн человек заразились коронавирусом, более 534 тысяч умерли, более 6,1 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413.