Песков рассказал о постоянном обсуждении нацплана по экономике с Путиным

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Отдельные пункты плана поддержки экономики в 2021–2022 годах неоднократно обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дело в том, что как отдельные пункты этого плана, конечно, это неоднократно обсуждалось с президентом и обсуждается на постоянной основе, — заявил Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, одобрен ли доработанный кабмином национальный план. Песков затруднился ответить «относительно сводного документа».

План по восстановлению экономики был представлен президенту РФ 2 июня. Документ приняли за основу, а затем начали его дорабатывать. Обновлённый проект был направлен главе государства после 19 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников 22 июля сообщил, что документ по восстановлению экономики уже реализуется наряду с антикризисным пакетом.

NEWS.ru писал, что после «коронакризиса» экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Об этом Решетников заявил 31 августа во время поездки в Краснодарский край. Министр объяснил это позитивными итогами II квартала. По его словам, ситуация складывается значительно лучше, чем прогнозировалась два месяца назад.