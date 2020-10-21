Песков о санкциях против СП-2: США ведут рейдерскую конкуренцию

https://static.news.ru/photo/83ec4ee8-1385-11eb-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что новые ограничения и переговоры по ДСНВ вряд ли можно считать «взаимосвязанными субстанциями».

В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, — подчеркнул Песков.

По его словам, данная деструктивная линия наблюдается уже не первый год, что вредит двусторонним отношениям, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что у Российской Федерации достаточно решимости на продолжение реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на угрозы и санкции Соединённых Штатов.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства. Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.