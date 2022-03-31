Песков назвал сроки обнародования схемы расчёта за газ в рублях

Президенту России Владимиру Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, которые будут обнародованы в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это может быть сделано уже до конца дня.

В том числе и сегодня можно тоже ожидать [обнародования схемы], — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что российская сторона остаётся привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Данная стратегия предполагает обязательное открытие иностранным клиентом рублёвого счета в одном из российских банков. Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», должен прийти в рублях. До этого в иностранных СМИ сообщалось, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквиваленте.