Песков назвал сроки обнародования схемы расчёта за газ в рублях
Песков: схема расчёта за газ в рублях будет представлена в ближайшее время
Сергей Князев
Сергей Князев
13:29, 31 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Президенту России Владимиру Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, которые будут обнародованы в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это может быть сделано уже до конца дня.
В том числе и сегодня можно тоже ожидать [обнародования схемы], — заявил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что российская сторона остаётся привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.
Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Данная стратегия предполагает обязательное открытие иностранным клиентом рублёвого счета в одном из российских банков. Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», должен прийти в рублях. До этого в иностранных СМИ сообщалось, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквиваленте.
Большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны вроде Венгрии неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.