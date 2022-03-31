Россия предложила странам ЕС новую схему оплаты российского газа

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Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов, пишет РБК, ссылаясь на правительственные круги. Данная стратегия предполагает обязательное открытие иностранным клиентом рублёвого счета в одном из российских банков. Ранее в иностранных СМИ сообщалось, что обе стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквиваленте.

Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа, — написали в издании.

Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», должен прийти в рублях. Источник, близкий к компании, подтвердил информацию.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Ранее Путин заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».