Перельман отреагировал на идею по открытию ресторанов в РФ

https://static.news.ru/photo/c9b92d2a-8761-11ea-8576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель и владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман дал оценку рекомендации Роспотребнадзора по выводу из-под ограничений кафе и ресторанов.

У отрасли и у меня лично есть ощущения, что выход должен быть обязательно последовательным, то есть мы не имеем никакого права — социального, морального или какого-либо другого — устраивать пир во время ещё не законченной чумы, — заявил Перельман в интервью РБК.

Он добавил, что главное в том, как это будет происходить и насколько Роспотребнадзор «хочет быть с нами на одной стороне баррикады».

Ранее NEWS.ru сообщал, что компаниям общепита в РФ расскажут о правилах выхода из режима ограничений. Соответствующий документ разработали в Роспотребнадзоре. Предполагается, что возвращение к привычному графику работы пройдёт в несколько этапов. Сейчас разрешены только сервисы доставки. Далее — открытие с ограниченными площадями и количеством мест в зале.