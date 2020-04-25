Экономика

Перельман отреагировал на идею по открытию ресторанов в РФ

05:01, 26 апреля 2020 18
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель и владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман дал оценку рекомендации Роспотребнадзора по выводу из-под ограничений кафе и ресторанов.

У отрасли и у меня лично есть ощущения, что выход должен быть обязательно последовательным, то есть мы не имеем никакого права — социального, морального или какого-либо другого — устраивать пир во время ещё не законченной чумы, — заявил Перельман в интервью РБК.

Он добавил, что главное в том, как это будет происходить и насколько Роспотребнадзор «хочет быть с нами на одной стороне баррикады».

Ранее NEWS.ru сообщал, что компаниям общепита в РФ расскажут о правилах выхода из режима ограничений. Соответствующий документ разработали в Роспотребнадзоре. Предполагается, что возвращение к привычному графику работы пройдёт в несколько этапов. Сейчас разрешены только сервисы доставки. Далее — открытие с ограниченными площадями и количеством мест в зале.

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