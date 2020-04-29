Печатную продукцию предложили внести в список товаров первой необходимости

https://static.news.ru/photo/eecb994e-89e7-11ea-acae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Включение печатной продукции в перечень товаров первой необходимости поможет поддержать медиаотрасль в период связанного с пандемией коронавируса кризиса, считает глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

С соответствующим предложением глава ТПП обратился к председателю думского комитета по информационной политике и связи Александру Хинштейну. На данный момент в утверждённый 27 марта 2020 года российским правительством перечень товаров первой необходимости входят 23 наименования, передаёт ТАСС.

Также Катырин предложил отнести телекомпании, радиокомпании, печатные издания и книжную индустрию к наиболее пострадавшим отраслям, имеющим важное социальное значение, и оказать им господдержку. В частности, обнулить арендные платежи за государственную и муниципальную собственность до конца года, либо выдать субсидии в размере 100% от арендной платы, если предприятие арендует коммерческую недвижимость. Кроме того, глава ТПП считает необходимым предоставить предприятиям отрасли кредитные каникулы на ближайшие девять месяцев.

Как писал NEWS.ru ранее, на полках торговых сетей необходимо выставлять не менее 40% одежды, белья и обуви российского производства с целью поддержки отечественной лёгкой промышленности. Письмо с соответствующим призывом министру промышленности и торговли Денису Мантурову отправил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.