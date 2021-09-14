«Паники нет»: в ГД оценили факт, что нефти в России осталось на 21 год

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, однако срок может увеличиться по мере внедрения технологий для добычи трудноизвлекаемого сырья, завил ТАСС врио главы Роснедр Евгений Петров на полях Тюменского нефтегазового форума. В беседе с NEWS.ru председатель Комитета Госдумы (ГД) по энергетике Павел Завальный отметил, что причин для паники нет, поскольку допдоход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов.

Всё правильно он (Евгений Петров. — NEWS.ru) говорит. Новые технологии, экспериментальный режим налога на дополнительный доход [от добычи нефти] (НДД), который в перспективе станет основным, будут повышать экономическую рентабельность разработки запасов, — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что экономика России по-прежнему опирается на нефтегазовый сектор, однако эта зависимость снижается. Политик обратил внимание, что в условиях пандемии COVID-19 «нефтедолларов» в федеральном бюджете РФ было около 36%, но было время, когда показатель достигал 50%.

Завальный добавил, что дальнейшее снижение зависимости от торговли углеводородами зависит, в том числе, от развития других секторов энергетики.

Это, прежде всего, ядерная энергетика, термоядерная, модернизация традиционной энергетики, импортозамещение, развитие сельского хозяйства. Лесная отрасль сейчас будет развиваться более активно после принятых решений, учитывая стоимость древесины на внешних рынках. И другие высокотехнологичные отрасли тоже будут набирать обороты. Эти программы приняты, — рассказал депутат Госдумы.

Собеседник отметил, что сейчас одной из задач является решение проблемы инфляционного скачка, связанного с пандемией коронавируса. Скачок необходимо преодолеть, чтобы сделать кредиты более доступными для всех секторов экономики, для малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что, если Россия продолжит добывать топливо теми же темпами, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лет и газа — на 103 года. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он также назвал задачу властей на ближайшее время — загружать Северный морской путь. Его основной базой станут углеводороды, уверен министр.