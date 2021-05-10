Минприроды назвало срок, на который России хватит нефти и газа

https://static.news.ru/photo/0a3eb7f4-5aaa-11eb-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если Россия продолжит добывать топливо в тех же темпах, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лети газа — на 103 года. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года​​​. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице, — отметил он, добавив, что есть месторождения, которые уже сейчас высвобождаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку.

По его словам, в любом случае России необходимо развивать геологическую разведку, в том числе в труднодоступных местах, пишет РБК.

Козлов назвал задачу властей на ближайшее время — загружать Северный морской путь. Его основной базой станут углеводороды, уверен министр.

Из проблем добычи трудноизвлекаемой нефти он назвал — попытку удержать себестоимость и невозможность использовать определённые технологии из-за иностранных партнёров.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по энергетической геополитике профессор парижского Института политических исследований Тьерри Бро заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на то что США пытаются активно помешать этому. Эксперт высказал свою точку зрения в интервью изданию L'Opinion.