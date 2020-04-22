Пандемия COVID-19 может осложнить доступ к продовольствию во всём мире

https://static.news.ru/photo/43d8c472-8482-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), ставшей своеобразным триггером экономического кризиса, снизит экономическую доступность продовольствия в РФ и в мире, считает директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики профессор Евгения Серова.

Она добавила, что дефицита пищи ждать не стоит, так как сельское хозяйство продолжает работать. Осложнить ситуацию могут изменение в транспортной логистики, пишет «Интерфакс».

Но экономическая доступность продовольствия может точно стать проблемой. Уже сейчас понятно, что большая группа населения потеряет доходы, и еда, даже если её будет много в магазинах, не всем станет по карману, — рассказала Серова.

По её словам, в данной ситуации власти государств попытаются регулировать стоимость продуктов, составлять списки социальных товаров. Однако их качество может упасть — производители сделают выбор в пользу более дешёвого сырья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в Москве с 28 марта 2020 года, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%. Об этом заявил руководитель центра занятости населения города «Моя работа» Роман Шкут.