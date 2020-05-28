Помощь самозанятым со стороны правительства вряд ли будет перенаправлена людьми на вложение в новый бизнес — предусмотренной суммы в размере 12 130 рублей для этих целей ничтожно мало. Реально улучшить положение самозанятых помог бы перенос срока уплаты налога на будущее, беспроцентная налоговая отсрочка до конца пандемии. Об этом NEWS.ru заявила директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук.

Кабмин готовится выделить Федеральной налоговой службе (ФНС) 100 миллионов рублей из резервного фонда на субсидии физлицам, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим для самозанятых.

Проектом распоряжения предусматривается выделение средств в размере 100 000 тысяч рублей. Принятие проекта распоряжения позволит не отвлекать средства бюджетов субъектов РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на возврат налогоплательщикам ранее уплаченных ими сумм налога на профессиональный доход, а также упростить порядок получения физическими лицами указанных сумм, — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Владимир Путин в качестве поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за весь прошлый год, а также предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ.

Эта помощь поступит только тем самозанятым, которые используют на смартфоне приложение «Мой налог», объяснила директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС. Граждане, не установившие приложение, не смогут воспользоваться ей.

Экономисты отмечают, что предложение кабинета министров содержит все признаки реального доведения денег до целевой категории — субъектов бизнеса. Во-первых, есть общая сумма, которую предполагается на это потратить — 100 млн рублей, а также существует источник выделения этих денег – резервный фонд. Во-вторых, есть чётко определённый круг субъектов, на которых распространяется льгота — 670 тысяч самозанятых, применяющих специальный налоговый режим. В-третьих, определён временной интервал и способ поступления льготы — помощь поступит на банковские счета самозанятых к 1 июня. В-четвертых, известна точная сумма льготы — 12 130 руб.

Bai Xueqi/Xinhua/GLobal Look Press

Однако сразу возникает вопрос, не попадут ли полученные средства в кубышку? По мнению Натальи Бондарчук, сумма помощи настолько невелика, что шансы оказаться в «чулках» граждан маловероятны. Да и технология её получения такова, что вряд ли у кого-то из самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим, возникнет желание её альтернативного использования, замечает эксперт.

Реально улучшить положение самозанятых помог бы перенос срока уплаты налога на будущее, беспроцентная налоговая отсрочка до конца пандемии. Понятно, что в этом случае произойдет временной разрыв в формировании доходов бюджетов субъектов РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. Представляется, что пандемия всё-таки скоро завершится и время налоговой отсрочки будет не столь продолжительным, чтобы повлиять на годовое значение обозначенных бюджетов. Натальи Бондарчук директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Гришин уточняет, что если мы говорим о решении правительства о выделении средств на субсидии, то, разумеется, речь не идёт о полном покрытии налоговых выплат самозанятых за счёт выделенных средств.

100 млн рублей — не такая большая сумма в масштабах страны, особенно учитывая, что специальный налоговый режим для самозанятых оказался весьма популярен. Так, за 2019 год его стали использовать более 300 тысяч человек, хотя планировавшаяся цифра была на треть меньше. Сейчас же речь идёт почти о 700 тысячах самозанятых. Простая арифметика говорит сама за себя. Однако выделенные средства, несомненно, несколько снизят нагрузку на бюджеты субъектов федерации, особенно если будут применяться целевым образом, в наиболее проблемных регионах. Что же касается самих выплат самозанятым, то это решение в любом случае стоит считать оправданным. Алексей Гришин доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им.Г.В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им.Г.В. Плеханова

Но чем на самом деле сейчас можно оптимально помочь самозанятым? По большому счету, рассуждает Гришин, механизмы поддержки весьма ограничены, поскольку профессиональный доход является производной от характеристик конкретного гражданина — его личных качеств, квалификации, финансово-имущественного положения. Кто-то сдает квартиру, кто-то стрижёт на дому, кто-то продает плоды своего сада, кто-то занимается ремонтом… То есть каждый случай по-своему уникален, говорит аналитик.

Поэтому нет возможности предоставить конкурентное преимущество или облегчить доступ к финансированию, как в случае с субъектами МСП. Организационно специальный налоговый режим для самозанятых и так сделан практически максимально простым и удобным. Поэтому, по сути, субсидирование остаётся единственным действенным механизмом, подчёркивает эксперт.

Эксперимент над микробизнесом

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Эксперимент с введением режима самозанятых считает вполне успешным доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. На конец 2019 года в этом формате зарегистрировалось более 300 тысяч человек при ожидаемых 200 тысячах. В первую очередь он рассчитан на выведение из тени ремесленников, тех, кто оказывает различные услуги физическим и юридическим лицам. Налоговая нагрузка в нём очень щадящая, но альтернатива — блокировка банковского счета и выплата штрафов за незаконное оказание услуг или незаконную торговлю, замечает специалист.

Достаточно очевидно, что категория самозанятых предпринимателей пострадала от режима самоизоляции, но по-разному. Часть ремесленников, которая и так работает из дома, особо и не заметила никаких последствий этого режима, разве что отмена выставок и ярмарок перенесла планы на продвижение, да и перевод закупок материалов в дистанционный режим с доставкой на дом чуть усложнил процесс. Те, кто работал в мастерских, ограничения почувствовали, однако пропуска и достаточная лояльность властей делают возможными поездки и работу и в них. Пострадали, конечно, в основном поставщики услуг, требующие взаимодействия с клиентом и выездов на ту или иную территорию. Пострадали заметно и те самозанятые, чья работа была завязана на другой, более крупный бизнес, который в большинстве своём как-раз и приостановил деятельность. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Ни в одной развитой стране такого особого выделения самозанятых нет, уверяет член правления ЭАЦ «Модернизация» и член генсовета Партии Дела Владимир Кашин. Нет никакой необходимости такого выделения и в РФ.

Это придуманный сегмент государственного регулирования, и кроме излишней отчётности и прочей бюрократической суеты он ничего не даёт. Никакой из сторон. Владимир Кашин член правления ЭАЦ «Модернизация» и член генсовета Партии Дела член правления ЭАЦ «Модернизация» и член генсовета Партии Дела

Кашин напоминает, что в различных странах мира существуют обычные правила учёта доходов граждан и контроля за ними, которые основываются на принципах, давно описанных в учебниках. Есть концепция доходов человека, которая складывается из двух компонентов: полная сумма расходов и прирост имущества за год. Так, в Дании, Швеции и Норвегии такая система действует, их налоговые службы имеют доступ к этим реестрам и составляют за граждан налоговые декларации. Никакого особого регулирования для самозанятых они не предусматривают.

По словам экономиста, если распространить на самозанятых обычный минимум необлагаемого дохода, который составляет в развитых странах примерно $1 тысячу в месяц (70 тысяч рублей в месяц и примерно 900 тысяч рублей в год), то необходимость в какой-либо помощи этим людям просто отпадёт.