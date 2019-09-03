https://static.news.ru/photo/0ad47104-cee7-11e9-90fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минтруд одобрил предложение об увеличении периода ухода за ребёнком, включаемого в трудовой стад при начислении пенсии, с полутора до трёх лет.

Что касается увеличения периода ухода за ребёнком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трёх лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания, — цитирует документ, подписанный замглавы министерства Андреем Пудовым, ТАСС.

В письмо также говорится о том, что против данной идеи выступает Минфин. Как отметили в министерстве, такая мера не предусмотрена бюджетами с 2019 по 2021 год, информирует URA.RU .

Как ранее писал News.ru, ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер имеет право получить деньги единовременно, а не по частям ежемесячно.