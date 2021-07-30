Отказ Байдена ограничивать «Северный поток — 2» объяснили в США

Отказ президента США Джо Байдена от санкций против «Северного потока — 2» обусловлен вопросом защиты американских компаний. Такое мнение высказала колумнист американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу.

Она отметила , что соглашение по «Северному потоку — 2», заключённое Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, только выглядит таким, будто Вашингтон и Берлин объединились, чтобы угодить Москве, оставив Киев в стороне.

Но есть и иная причина, которая вынудила Байдена поступить так, и связана она, скорее, с американскими компаниями, чем с отсутствием симпатии к Украине: санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний, — считает автор публикации.

Она подчеркнула, что в мире есть Китай, могущественная страна, которая способна ввести односторонние санкции против американских компаний. На такой шаг Пекин мог пойти, если бы ему не понравились контракты США со странами Азии, считает Броу. И тогда у правительства США не было бы аргументов, так как «Северный поток — 2», в свою очередь, тоже легален по российским и немецким законам.

В результате контракты американских компаний нельзя было бы застраховать, поскольку страховые компании вряд ли захотели бы затевать спор с Пекином. Броу уверена, что Байден «многое обдумал» перед тем, как заключить соглашение по «Северному потоку — 2».

Однако страховки перевесили. Без них Соединённые Штаты могут попрощаться с функционирующим частным сектором. А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции, — подчеркнула колумнист.

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал важным вызовом для президента США законопроект конгресса о санкциях по «Северному потоку — 2». Депутат отметил, что американские законодатели продолжают «жить в своей реальности». Они голосуют за документ, который затрагивает «Северный поток — 2». В частности, президент США лишается права отказаться от санкций против газопровода.