Опрос: частные лица и ИП чаще других пользуются услугами самозанятых

https://static.news.ru/photo/58f670de-e1e8-11ea-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Услуги самозанятых в России наиболее востребованы среди индивидуальных предпринимателей и частных лиц. Об этом говорят результаты исследования, проведённого аналитиками крупнейшей в стране биржи фриланса FL.ru совместно с IT-холдингом TalentTech и специалистами НИУ ВШЭ.

Согласно им, 45% клиентов самозанятых специалистов — частные лица и ИП. 23% участников опроса сообщили, что обращение за услугами к фрилансерам— неотъемлемая часть бизнес-модели. 66% респондентов заявили, что возможность привлекать высококвалифицированных специалистов на непродолжительное время — главный мотив сотрудничества с самозанятыми.

В 58% случаев фрилансеры привлекаются к работе в сфере дизайна и графики, в 46% — для разработки и продвижения веб-сайтов, в 38% — для написания или перевода текстов. 24% случаев связаны с оказанием консалтинговых, юридических услуг и услуг в сфере финансов, передаёт ТАСС.

Важно обеспечить полноценный сервис не только для малого бизнеса, но и для крупных игроков, которых интересует весь цикл работы с фрилансерами от подбора команды до вопросов, связанных с документооборотом и выплатой вознаграждения, — заявил исполнительный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что половина самозанятых граждан России не откладывают деньги, а тратят их на повседневные нужды.