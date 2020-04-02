«Опора России»: малых и средних предприятий может стать меньше на 10%

https://static.news.ru/photo/d67ad77a-7500-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число предприятий малого и среднего бизнеса может сократиться на 10% в некоторых отраслях экономики. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Причиной такого вывода стало продление оплачиваемых выходных до 30 апреля в целях профилактики коронавируса.

На данный момент что-либо прогнозировать трудно. Однако мы ожидаем сокращения малого и среднего бизнеса на 10%, — приводит ТАСС слова Калинина.

Он пояснил, что эта мера в любом случае лучше режима чрезвычайной ситуации, ведь она позволяет компаниям работать, пусть и удалённо.

Режим ЧС полностью бы остановил все отрасли экономики. Лучше так, чем не работать совсем, — подчеркнул Калинин.

2 апреля Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за пандемии COVID-19 с сохранением зарплат. В своём обращении к россиянам глава страны отметил, что этот срок может быть сокращён в случае улучшения ситуации. На данный момент работу продолжат все органы власти, аптеки и магазины товаров первой необходимости.

Как писал NEWS.ru, ранее известный российский врач Леонид Рошаль и депутат Госдумы Николай Валуев поддержали решение президента РФ Владимира Путина продлить выходные до конца апреля.