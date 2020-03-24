https://static.news.ru/photo/a0a1b154-6c46-11ea-9844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя абонентская плата за телевизионную антенну в России выросла на 19%. Если в феврале 2019 года она составляла 179 рублей, то в аналогичном периоде 2020 года цена выросла до 213 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Между тем самая высокая абонентская плата была зафиксирована в Ханты-Мансийском (657) и Ямало-Ненецком (612) автономных округах, а также в Брянской области (598) и Ненецком автономном округе (550). Наиболее доступная стоимость услуг телевизионного вещания наблюдалась в Тверской области (40), Калмыкии (63), Воронежской области (82) и Ингушетии (100).

Как ранее писал NEWS.ru, телевидение может быть привлечено для дистанционного обучения российских школьников. С такой инициативой выступили представители Министерства просвещения. Как отметил замглавы ведомства Виктор Басюк, школьникам могут начать транслировать предложенный издательствами видеоконтент. Министерство хочет очень активно развивать указанное направление.