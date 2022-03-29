Оператор нефтепровода JANAF прекратит прокачку нефти в Сербию

Оператор хорватского нефтепровода JANAF сообщил о приостановке с середины мая на неопределённый срок прокачки нефти для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), являющейся крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в стране, об этом говорится в заявлении оператора. Доля «Газпром нефти» в НИС составляет 65,15%.

С учётом того, что в настоящее время невозможно предвидеть потенциальную продолжительность и интенсивность ограничительных мер, невозможно оценить все последствия данные мер и то, насколько они угрожают финансовому положению и деятельности JANAF в 2022 году, — говорится в публикации оператора нефтепровода.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире телеканала TV Prva, что его страна де-факто столкнулась с западными санкциями, при этом формально они против неё не вводились. Так глава государства отреагировал на запрет Евросоюза на ввоз в Сербию российской нефти.

Помощник главы Хозяйственной (Торгово-промышленной) палаты Сербии Боян Станич ранее заявил, что страна может приостановить поставки своих товаров в Россию из-за политической ситуации и санкций Евросоюза. Уже сейчас объёмы экспорта снижаются, поскольку значительное число компаний приняли решение сократить производство продукции для российского рынка.