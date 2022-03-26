Сербия может приостановить экспорт товаров в Россию из-за санкций ЕС

Сербия может приостановить поставки своих товаров в Россию из-за политической ситуации и санкций Евросоюза. Уже сейчас объёмы экспорта снижаются, поскольку значительное число компаний приняли решение сократить производство продукции для российского рынка, рассказал РИА Новости помощник главы Хозяйственной (Торгово-промышленной) палаты Сербии Боян Станич.

Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад — Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии, — цитирует его агентство.

Станич отметил, что в 2021 году объём экспорта сербских товаров в Россию составил €840,3 млн, что на 5% превысило показатель 2020 года. В январе 2022-го экспорт из-за пандемии вырос на 22% по сравнению с началом 2021 года, но в настоящее время он снижен.

Компании сокращают производство продукции для российского рынка из-за политической неизвестности относительно того, как товары будут пропускаться на пограничных переходах стран ЕС. Кроме того, маршруты поставок становятся длиннее, что увеличивает транспортные расходы, возникают проблемы со страхованием грузов, при этом сроки их оплаты возросли.

Станич добавил, что дальнейшее снижение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химической продукции и продуктов питания.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не стал вводить санкции против России по соображениям морали и считает этот шаг правильным. Он отметил, что в условиях антироссийских санкций стране пока удаётся держаться без серьёзных последствий. Но какие они будут в будущем — неизвестно.